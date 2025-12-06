Poleposition voor Verstappen in kampioensrace Abu Dhabi

ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen start de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi vanaf poleposition. De regerend wereldkampioen van Red Bull was de snelste in de kwalificatie op het Yas Marina Circuit.

Verstappen troefde zijn rivalen van McLaren koelbloedig af. Hij was 0,201 seconde sneller dan Lando Norris, die de tweede tijd noteerde. Oscar Piastri gaf 0,230 seconde toe op de Nederlander.

De strijd om de wereldtitel is dit jaar ongemeen spannend. Verstappen, Norris en Piastri maken alle drie nog kans om kampioen te worden.

De Grote Prijs van Abu Dhabi is de 24e race van het jaar en begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.