Polsstokhoogspringer Duplantis prolongeert titel met wereldrecord

PARIJS (ANP) - Armand Duplantis is opnieuw olympisch kampioen polsstokhoogspringen geworden. De 24-jarige Zweed was de enige die over 6 meter sprong en probeerde onder massale aanmoediging van het publiek in het Stade de France daarna nog zijn eigen wereldrecord van 6,24 meter te verbreken. Een geluidsexplosie kwam los toen Duplantis bij zijn derde poging over 6,25 meter sprong.

De Amerikaan Sam Kendricks won zilver met een sprong van 5,95 meter, het brons ging naar de Griek Emmanouil Karalis (5,90 meter).

Duplantis maakte bij zijn wereldrecordpoging gebruik van het publiek. Voor zijn aanloop vroeg de Zweed de fans op de afgeladen tribunes mee te klappen. Tijdens zijn aanloop moedigden ze hem luidkeels aan, wat in het niet viel bij het geluid dat losbarstte toen de lat na zijn sprong bleef liggen. Duplantis vierde zijn succes met het publiek.

Vloon uitgeschakeld

Duplantis werd drie jaar geleden in Tokio voor het eerst olympisch kampioen. Door steeds weer zijn eigen wereldrecord te verbreken is de Zweed uitgegroeid tot een van de populairste atleten van het moment.

De Nederlander Menno Vloon werd al vroeg in de wedstrijd uitgeschakeld. De 30-jarige Zaankanter kwam niet over 5,80 heen en eindigde als elfde van de twaalf.