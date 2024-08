Van Klinken niet in de buurt van medaille discuswerpen

PARIJS (ANP) - Jorinde van Klinken heeft op de Olympische Spelen van Parijs niet kunnen stunten met een medaille bij het discuswerpen. De 24-jarige atlete noteerde in de finale in het uitpuilende Stade de France een afstand van 63,35 en daarmee kwam ze niet verder dan de zevende plaats.

De Amerikaanse Valerie Allman leverde de gouden worp af met een afstand van 69,50. Zij prolongeerde haar olympische titel.

Van Klinken wilde dolgraag de tweede Nederlandse discuswerpster met een olympische medaille worden na Ria Stalman, die in 1984 in Los Angeles goud won. Maar het liep niet in de finale. Haar verste worp was de eerste en daarna volgden mindere afstanden en foutpogingen.

Spelen van 2021

Van Klinken nam ook deel aan de Spelen van Tokio in 2021. Daar miste ze nog de ervaring om zich tussen de gespierde vrouwen uit de wereldtop te onderscheiden en haalde ze de finale niet.

Eerder deze zomer presteerde Van Klinken iets bijzonders op de EK in Rome. Ze won zilver bij zowel het discuswerpen als het kogelstoten en is daarmee de eerste atlete na de voormalige Oost-Duitse Margitta Dröse in 1978 die op een EK atletiekmedailles heeft veroverd met de kogel én de discus. In Parijs doet ze niet mee aan het kogelstoten.