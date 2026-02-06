ECONOMIE
President Mattarella van Italië opent 25e editie Winterspelen

Sport
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 23:41
anp060226187 1
MILAAN (ANP) - De Italiaanse president Sergio Mattarella heeft de 25e editie van de Winterspelen officieel geopend. Dat deed hij vanuit de presidentiële box in stadion San Siro in Milaan in aanwezigheid van onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia.
Kort daarvoor heetten Giovanni Malagò, de voorzitter van het organisatiecomité, en voorzitter Kirsty Coventry van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de atleten officieel welkom. Voor de 42-jarige Zimbabwaanse tweevoudig olympisch zwemkampioene zijn het de eerste Olympische Spelen als voorzitter, sinds zij in maart vorig jaar werd gekozen als opvolger van Thomas Bach.
Na het afleggen van de olympische eed werd de olympische vlam ontstoken. In Milaan gebeurde dat in de stad bij triomfboog Arco della Pace door skiërs Alberto Tomba en Deborah Compagnoni en in Cortina d'Ampezzo op Piazza Dibona door skiester Sofia Goggia.
De vlam begon eind november aan een rondreis die in Griekenland begon en op 4 december in Rome arriveerde. Daarna bezocht de vlam, aan de hand van 10.001 estafettelopers, meer dan driehonderd steden in Italië.
De Olympische Spelen duren tot en met zondag 22 februari.
