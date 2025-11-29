Rallyrijder Ogier verovert negende wereldtitel

JEDDAH (ANP) - De Franse rallyrijder Sébastien Ogier is voor de negende keer wereldkampioen geworden. Hij eindigde als derde in een wedstrijd in Saudi-Arabië en passeerde zijn concurrent Elfyn Evans in het algemeen klassement. De Brit kwam niet verder dan een zesde plaats. De Belg Thierry Neuville schreef de rally van Saudi-Arabië op zijn naam.

De 41-jarige Ogier kwam met zijn negende wereldtitel op gelijke hoogte met zijn landgenoot Sébastien Loeb. Hij nam dit seizoen niet aan alle wedstrijden deel. Daardoor had Evans tien rally's lang de leiding in het algemeen klassement. Uiteindelijk eindigde de Brit toch als tweede.

Na vier titels bij Volkswagen (2013-2016) en twee voor Ford (2017, 2018) was dit de derde wereldtitel voor Ogier in een Toyota. Hij begint het nieuwe seizoen op 22 januari met een rally in Monte Carlo. De Fransman zal opnieuw niet bij alle rally's aan de start verschijnen.