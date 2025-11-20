Kabinet wil NPO meer reclame laten uitzenden om bezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Gouke Moes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de NPO toestaan 10 procent van de zendtijd aan reclame te besteden, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Dat is nu nog 8 procent. De publieke omroep zou daar volgens de minister 10 miljoen euro meer mee verdienen. Op die manier moet een deel van in totaal 150 miljoen euro aan bezuinigingen worden terugverdiend.

Het idee komt uit de onderhandelingen tussen de toenmalige regeringspartijen en een deel van de oppositie eind vorig jaar om onderwijsbezuinigingen terug te draaien. Daarvoor werd bovenop eerder afgesproken bezuinigingen 50 miljoen euro extra uit het budget van de NPO gehaald. Daar stonden de extra inkomsten uit reclame tegenover.

Het voorstel van Moes wordt vrijdag samen met een breder financieel plan voor de NPO besproken in de ministerraad. Daar moet eerst goedkeuring worden gegeven. Daarna moet het ook nog worden aangenomen door de Tweede Kamer.