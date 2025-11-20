ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet wil NPO meer reclame laten uitzenden om bezuinigingen

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 21:00
anp201125239 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Gouke Moes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil de NPO toestaan 10 procent van de zendtijd aan reclame te besteden, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Dat is nu nog 8 procent. De publieke omroep zou daar volgens de minister 10 miljoen euro meer mee verdienen. Op die manier moet een deel van in totaal 150 miljoen euro aan bezuinigingen worden terugverdiend.
Het idee komt uit de onderhandelingen tussen de toenmalige regeringspartijen en een deel van de oppositie eind vorig jaar om onderwijsbezuinigingen terug te draaien. Daarvoor werd bovenop eerder afgesproken bezuinigingen 50 miljoen euro extra uit het budget van de NPO gehaald. Daar stonden de extra inkomsten uit reclame tegenover.
Het voorstel van Moes wordt vrijdag samen met een breder financieel plan voor de NPO besproken in de ministerraad. Daar moet eerst goedkeuring worden gegeven. Daarna moet het ook nog worden aangenomen door de Tweede Kamer.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading