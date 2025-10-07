ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Recordwinnaar Porsche verdwijnt uit 24 Uur van Le Mans

Sport
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 20:04
anp071025197 1
STUTTGART (ANP) - Porsche heeft de autosportwereld opgeschrikt met de boodschap dat het vanaf 2026 niet meer meedoet in het WK endurance (WEC), oftewel het langeafstandsracen. Het betekent vrijwel zeker dat het Duitse sportwagenmerk niet meer te zien is in de eliteklasse (hypercar) van de 24 Uur van Le Mans. Porsche is recordhouder met negentien overwinningen in de klassieker. Dit jaar eindigde een Porsche als tweede.
Bestuurslid Michael Steiner lichtte in een persbericht toe dat Porsche niet verdwijnt uit de autosport, maar zich alleen nog concentreert op de elektrische Formule E en de Noord-Amerikaanse IMSA, waartoe de 24 uur van Daytona behoort. "We betreuren het ten zeerste dat we vanwege de huidige omstandigheden onze deelname aan het WEC na dit seizoen niet zullen voortzetten."
Porsche lichtte de omstandigheden niet nader toe, maar het is bekend dat de autobouwer te maken heeft met dalende verkopen en daardoor financiële tegenvallers.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

shutterstock_2491039079

Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

Loading