Recordwinnaar Porsche verdwijnt uit 24 Uur van Le Mans

STUTTGART (ANP) - Porsche heeft de autosportwereld opgeschrikt met de boodschap dat het vanaf 2026 niet meer meedoet in het WK endurance (WEC), oftewel het langeafstandsracen. Het betekent vrijwel zeker dat het Duitse sportwagenmerk niet meer te zien is in de eliteklasse (hypercar) van de 24 Uur van Le Mans. Porsche is recordhouder met negentien overwinningen in de klassieker. Dit jaar eindigde een Porsche als tweede.

Bestuurslid Michael Steiner lichtte in een persbericht toe dat Porsche niet verdwijnt uit de autosport, maar zich alleen nog concentreert op de elektrische Formule E en de Noord-Amerikaanse IMSA, waartoe de 24 uur van Daytona behoort. "We betreuren het ten zeerste dat we vanwege de huidige omstandigheden onze deelname aan het WEC na dit seizoen niet zullen voortzetten."

Porsche lichtte de omstandigheden niet nader toe, maar het is bekend dat de autobouwer te maken heeft met dalende verkopen en daardoor financiële tegenvallers.