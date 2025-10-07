ECONOMIE
Zes nieuwe Nederlandse Flotilla-activisten geland in Eindhoven

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 21:10
EINDHOVEN (ANP) - Zes voormalige Flotilla-opvarenden uit Nederland zijn dinsdagmiddag geland op het vliegveld van Eindhoven. "Sommigen waren erg afgevallen en zagen er vermoeid uit", zei hun woordvoerder. Vier van de zes activisten zouden na de aanhouding door Israël, in de nacht van woensdag 1 oktober op donderdag 2 oktober, in hongerstaking zijn gegaan.
De activisten zijn op een vlucht naar Bratislava gezet, zegt de woordvoerder. "Daar zijn ze maandagmiddag aangekomen en hebben wij een hotel geregeld."
De Flotilla-vloot voer met ruim veertig schepen naar Gaza om hulpgoederen naar de Palestijnse bevolking te brengen. De vloot werd onderschept door het Israëlische leger, dat meer dan 450 opvarenden uit verschillende landen oppakte en naar het vasteland bracht.
De Nederlandse delegatie bestond uit zestien mensen. Vier van hen landden maandag op Schiphol. De anderen zijn volgens de woordvoerder ook uit de Israëlische gevangenis vrijgelaten en komen nog terug naar Nederland.
