Reijnders speelt 25e interland en ontvangt zilveren schaal

KAUNAS (ANP) - Tijjani Reijnders begint zondag in de uitwedstrijd tegen Litouwen in de WK-kwalificatie aan zijn 25e interland voor Oranje. De middenvelder debuteerde precies twee jaar geleden, op 7 september 2023 in het thuisduel met Griekenland.

De 27-jarige Reijnders ontvangt na afloop van het duel in Kaunas de bijbehorende zilveren schaal uit handen van Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB.

In 24 interlands scoorde Reijnders, die vorig jaar met Oranje de halve finales van het EK in Duitsland haalde, vier keer. Reijnders begon zijn profloopbaan bij PEC Zwolle en speelde daarna voor AZ, AC Milan en sinds deze zomer voor Manchester City.

Traditiegetrouw krijgen jubilarissen bij het Nederlands elftal een zilveren schaal bij 25, 50 en 75 interlands en een gouden schaal bij 100 interlands.