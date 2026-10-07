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Reusser opnieuw Europees kampioene tijdrijden, Vollering tweede

Sport
door anp
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ŠENČUR (ANP) - Wielrenster Marlen Reusser is voor de vijfde keer in haar carrière Europees kampioen tijdrijden geworden. De Zwitserse wereldkampioene tijdrijden was in Slovenië 23 seconden sneller dan Demi Vollering, de wereldkampioene op de weg. Juliette Berthet uit Frankrijk, ploeggenote van Vollering bij FDJ United-Suez, werd derde op 1.09 minuut. De andere Nederlandse deelnemer, Lieke Nooijen, werd tiende op 2.40 minuten van de winnares.
Reusser pakte op het klimmetje in het eerste deel van het 22,1 kilometer lange parcours een voorsprong van 11 seconden op Vollering. In de afdaling en in de vlakke laatste kilometers bouwde ze de voorsprong verder uit.
Vollering haalde de Duitse Franziska Koch, haar ploeggenoot bij FDJ, al in op het klimmetje in aanloop naar het eerste tussenpunt. Maar ze moest haar meerdere erkennen in de als laatste gestarte Reusser.
Regerend wereldkampioen
De Zwitserse won de EK-tijdrit vier keer eerder, waaronder in 2025. Ze is ook tweevoudig regerend wereldkampioen op de tijdritfiets. Vollering prolongeerde in Slovenië haar Europese titel op de weg. De Europese titel tijdrijden won ze nog nooit.
De tijdrit op de Europese kampioenschappen was de laatste wedstrijd van Vollering in een uitzonderlijk goed seizoen, waarin ze bijna overal waar ze aan de start stond won. De kopvrouw van FDJ United-Suez won de Giro d'Italia en de Tour de France, evenals vier klassiekers, waaronder de zogenoemde 'monumenten' Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Eind september werd ze in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg, en zaterdag verdedigde ze haar Europese titel met succes in Slovenië.
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