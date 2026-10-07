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Aanbod planbare zorg in regionale ziekenhuizen niet toegenomen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Regionale ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren niet meer planbare zorg kunnen aanbieden, terwijl hier wel afspraken over waren, zei minister Sophie Hermans (Volksgezondheid) in een debat in de Tweede Kamer. Hoogcomplexe zorg wordt wel steeds vaker samengebracht in ziekenhuizen met meer specialisten.
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) uit 2022 is afgesproken dat lastige behandelingen meer terechtkomen bij ziekenhuizen met meer specialistische kennis, terwijl eenvoudige zorg zoals het stellen van diagnoses weer vaker in regionale ziekenhuizen moet kunnen. "Er moet een been bijgetrokken worden", zei de VVD-minister.
In de Kamer waren hier zorgen over. Ingrid Coenradie (JA21) vroeg zich af of het verspreiden van eenvoudige zorg nog wel gaat gebeuren. Zij denkt dat de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars er meer aan verdienen als het in de grote ziekenhuizen blijft. Ziekenhuizen krijgen betaald per behandeling, dus voor grote ziekenhuizen kost het geld om planbare zorg te verplaatsen.
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