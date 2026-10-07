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Wall Street lager na nieuwe records voor S&P 500 en Nasdaq

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag lager aan de handel begonnen. Daarmee werd een stapje teruggedaan op Wall Street na de nieuwe records door de brede S&P 500-index en de technologiebeurs Nasdaq een dag eerder. De techfondsen gaven daarbij terrein prijs. Later op de dag komen nog de notulen van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank van vorige maand.
De S&P 500 noteerde kort na aanvang 0,4 procent lager op 7785 punten. De index met de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten steeg dinsdag nog 0,6 procent en sloot voor het eerst boven de 7800 punten. De Nasdaq daalde in de vroege handel 0,6 procent tot 27.428 punten, na de plus van 0,5 procent op dinsdag. De Dow-Jonesindex verloor 0,7 procent tot 51.118 punten.
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