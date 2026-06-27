Rijpma-de Jong wil als baanwielrenster naar Spelen LA 2028

HILVERSUM (ANP) - Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong wil op de Zomerspelen van 2028 in Los Angeles uitkomen als baanwielrenster. De olympisch kampioene van Milaan 2026 op de 1500 meter wil op de Spelen in LA meedoen aan de ploegenachtervolging, zo zegt ze tegen de NOS.

"Het is een nieuw doel en een droom van mij waar ik aan ga werken en al veel tijd in stop, naast mijn schaatsambities", aldus Rijpma-de Jong.

De 31-jarige schaatsster van Team Reggeborgh vertelt dat ze recentelijk een intensieve trainingsweek op de baan heeft gehad met onder anderen Lorena Wiebes en Mischa Bredewold. "Daar hebben we heel veel met elkaar getraind om op elkaar ingespeeld te raken in verschillende samenstellingen."

Het is nog niet bekend of Rijpma-de Jong ook meedoet aan de WK baanwielrennen die in oktober in Shanghai plaatsvinden. "Ze wordt betaald als schaatser en daar hebben we natuurlijk respect voor, dus we moeten in overleg kijken wat er mogelijk is in het vervolg van dit proces en mikken op een win-winsituatie", zegt bondscoach Nick Stöpler van de duuronderdelen.