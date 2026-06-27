Waarom Vinted wordt verdacht van kinderhandel

In Frankrijk is een formeel onderzoek gestart naar verdachte advertenties op tweedehandsplatform Vinted , nadat op sociale media paniek ontstond over vermeende kinderhandel via de app. Advertenties met knuffels en speelgoed, aangeboden voor duizenden euro’s en voorzien van beschrijvingen met leeftijden en lengtes, worden door gebruikers gezien als mogelijke gecodeerde verwijzingen naar echte kinderen.

De Franse procureur en de kinderrechtencommissaris nemen de signalen serieus en laten onderzoeken of er meer achter deze advertenties schuilt dan misplaatste humor, fraude of manipulatie. Tegelijkertijd is er tot nu toe geen bewijs gevonden voor een daadwerkelijk netwerk van kinderhandel via Vinted, en waarschuwen factcheckers voor het te snel trekken van conclusies.