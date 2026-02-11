ECONOMIE
Ritsma bepaalt na de 10 kilometer opstelling ploegenachtervolging

Sport
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 16:05
anp110226163 1
MILAAN (ANP) - Bondscoach Rintje Ritsma van de ploegonderdelen in het langebaanschaatsen beslist pas na de olympische 10 kilometer van vrijdag in welke opstelling hij zondag de ploegenachtervolging bij de mannen van start laat gaan. "Stijn van de Bunt en Jorrit Bergsma rijden vrijdag de 10 kilometer en de vraag is hoe ze daaruit komen", geeft Ritsma als reden.
Ritsma heeft voor de ploegenachtervolging bij de mannen de beschikking over vier schaatsers: Chris Huizinga, Marcel Bosker, Bergsma en Van de Bunt. "Om een podiumplaats te kunnen pakken, hebben we ze alle vier nodig. Bij de vrouwen niet, daar is het een noodscenario als we een vierde schaatsster nodig hebben, bij de mannen zal het waarschijnlijk een must zijn."
De vrouwen, waar Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud de vaste opstelling vormen, schaatsen zaterdag de kwartfinale op de Spelen van Milaan. De mannen hebben zondag hun kwartfinale. De finales op de ploegenachtervolging zijn dinsdag 17 februari.
Frisse schaatser
Ritsma hoopt op de finaledag na een halve finale en tweede race met een frisse schaatser te kunnen starten. "Daar kunnen we het verschil maken, omdat we vier schaatsers hebben. Dan zijn er twee races op één dag en kunnen we een schaatser sparen en een frisse inzetten om een medaille te pakken."
De bondscoach noemt als scenario een eventuele halve finale tegen het dit seizoen nog ongeslagen team van de Verenigde Staten, de topfavoriet. "Stel we worden vierde in de kwartfinales, dan is de kans groot dat we tegen de VS moeten." Volgens Ritsma moet Nederland om te winnen dan al hopen op een fout van de Amerikanen en als die een fout maken, doet het er niet toe in welke opstelling Nederland rijdt. Tegen een foutloze Amerikaanse ploeg denkt de bondscoach dat zijn schaatsers weinig kans maken. "Dan rijden we in principe daarna voor brons", zegt hij en voor die strijd wil hij een frisse schaatser kunnen inzetten.
