Consumentenbond wil dat nieuw kabinet ACM sneller laat ingrijpen

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 16:39
DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond wil dat het nieuwe kabinet snel wettelijk regelt dat toezichthouders sneller kunnen ingrijpen in slecht functionerende markten. De belangenbehartiger voor consumenten doet deze oproep nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag meldde te gaan controleren of telecomaanbieders zich houden aan hun verplichtingen.
De ACM riep telecombedrijven op duidelijker en transparanter te communiceren naar consumenten over het aflopen van hun contracten, de mogelijkheid van verlenging en prijswijzigingen. De Consumentenbond noemt dit "goed nieuws", maar zegt ook dat de ACM nauwelijks mogelijkheden heeft om slecht functionerende markten aan te pakken.
Consumenten kunnen volgens de belangenbehartiger op steeds meer plekken alleen kiezen tussen het glasvezelnetwerk van KPN en kabel van Ziggo. "Door de macht van deze bedrijven is er te weinig echte keuze voor consumenten en zijn de prijzen al jaren te hoog", stelt directeur Sandra Molenaar.
