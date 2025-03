Ritsma selecteert Bosker voor ploegachtervolging op WK afstanden

HEERENVEEN (ANP) - Bondscoach Rintje Ritsma heeft naast Beau Snellink en Chris Huizinga Marcel Bosker geselecteerd voor de ploegachtervolging op de WK afstanden in Hamar. Bosker is de derde schaatser achter Snellink en Huizinga, Bart Hoolwerf is reserve, maakte schaatsbond KNSB bekend.

Ritsma zocht gedurende het seizoen naar de ideale opstelling voor de ploegachtervolging bij de mannen, mede door de afwezigheid van Patrick Roest. Die had zich na een jaar afwezigheid weer beschikbaar gesteld voor het team, maar miste het grootste deel van het seizoen door blessures. In de wereldbeker werd drie keer met een andere derde man gereden naast Snellink en Huizinga; eerst met Joep Wennemars, daarna met Bart Hoolwerf en afgelopen weekend in Heerenveen met Jorrit Bergsma. De schaatsers eindigden respectievelijk als vijfde, vierde en derde.

Bosker kwam dit seizoen niet eerder in actie op de ploegachtervolging. De 28-jarige schaatser haalde eerder vier keer goud op dit onderdeel bij de WK afstanden, in 2019, 2020 2021 en 2023. Op een individuele afstand wist Bosker zich niet te kwalificeren voor de WK afstanden die beginnen op 13 maart. De ploegachtervolging staat voor 14 maart op het programma.

Meeste kans

De bondscoach zei dat in deze opstelling afgelopen week nog eens is getest. "Marcel heeft al veel vaker de ploegachtervolging gereden en kan zich ook goed aanpassen aan de slag van Beau en Chris. We hebben geconcludeerd dat we met deze schaatsers in Hamar de meeste kans op een medaille hebben. Daarbij moeten Joep, Bart en Jorrit in Hamar een dag later ook allemaal op een afstand in actie komen."

"Na het wegvallen van Patrick heb ik in de drie wereldbekerwedstrijden telkens een ander type als derde rijder uitgeprobeerd", liet Ritsma via de schaatsbond weten. "Dit heb ik mede gedaan met het oog op de Olympische Spelen van Milaan, waar we meerdere races rijden en we niet weten wie zich eind 2025 uiteindelijk gaan plaatsen."

Voor de teamsprint heeft Ritsma Janno Botman, Jenning de Boo en Tim Prins geselecteerd. Bij de vrouwen zijn Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Angel Daleman aangewezen. Op de ploegachtervolging bij de vrouwen komen Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong in actie. Elisa Dul, die samen met Groenewoud de massastart rijdt, is de reserve. Hoolwerf en Bergsma rijden de massastart bij de mannen.