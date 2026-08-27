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Roeiers en roeisters vierzonder naar finale op WK in eigen land

Sport
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 16:03
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AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse roeiers in de vierzonder hebben de finale bereikt op de WK, gehouden op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Zowel de vrouwen als de mannen stelden in de halve finales een plek bij de beste drie veilig en kunnen zich opmaken voor de eindstrijd van zaterdag.
Tinka Offereins, Linn van Aanholt, Ymkje Clevering en Nika Vos eindigden in de halve finale als tweede achter de Australische boot, die vanaf het begin de kop pakte en niet meer werd bijgehaald.
Het Nederlandse viertal greep vorig jaar op de WK in Shanghai naast de medailles en moest genoegen nemen met een vierde plaats. Op de Spelen van Parijs (2024) veroverden de Nederlandse vrouwen van de vierzonder het goud. Van dat gouden kwartet is nu alleen Offereins nog over.
Bij de mannen wonnen Lennart van Lierop, Eli Brouwer, Gert-Jan van Doorn en Rik Rienks hun halve finale, voor Duitsland en Nieuw-Zeeland. De bronzen medaillewinnaars van het WK van vorig jaar, toen nog zonder Brouwer en Rienks, hadden een sterke start en hielden op de finish een nipte voorsprong over.
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