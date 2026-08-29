Roeiers vierzonder pakken zilver in spannende finale op WK

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse roeiers van de vierzonder hebben een zilveren medaille gepakt op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Eli Brouwer, Gert-Jan van Doorn en Rik Rienks moesten alleen de Amerikaanse ploeg voor laten gaan in een spannende race op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos.

Het Amerikaanse kwartet finishte na 5.41,57. Nederland kwam 0,27 seconden later over de streep. De Britse ploeg eindigde als derde op ruim 2 seconden. De Nederlandse ploeg van de vierzonder pakte brons op het vorige WK, toen nog zonder Brouwer en Rienks.

Nederland nam na de start de leiding met de wind in de rug. Halverwege de race namen de Britten de leiding over. De Amerikanen namen de regie over na 1500 meter maar zagen Nederland in het laatste gedeelte van de race heel dichtbij komen.

Van Lierop genoot van de steun van het Nederlandse publiek. "Maar als je zilver wint, dan ben je ook de eerste verliezer", zei hij bij de NOS. "Dat voel je nu ook." Bij Van Doorn overheerste trots. "Jammer dat we niet hebben gewonnen. Maar dit was wel onze beste race van dit jaar. Het scheelde echt heel weinig."