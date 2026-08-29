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Wereldkampioen Norris verlengt contract bij McLaren tot eind 2030

Sport
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 12:16
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LONDEN (ANP) - Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd. De 26-jarige Brit heeft zich tot eind 2030 aan zijn team verbonden. De oude verbintenis van de regerend wereldkampioen in de Formule 1 liep tot eind 2028.
"Op dit moment is er echt geen reden om ook maar te overwegen ergens anders heen te gaan," reageerde Norris. "Ik wil mijn hele carrière bij McLaren doorbrengen, want ik ben hier gelukkig. Ik hoef niet weg. Ik wil met McLaren vechten, zelfs als het even tegenzit. Ik wil met McLaren winnen als het fantastisch gaat. Dus ja, aan het einde van mijn carrière zal ik heel erg blij zijn als ik kan zeggen dat McLaren het enige team is waar ik voor heb gereden."
Norris volgt het voorbeeld van Max Verstappen. De Nederlander verlengde anderhalve week geleden zijn contract bij Red Bull met twee jaar tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren in de Formule 1. Inmiddels heeft hij dertien races en een wereldtitel gewonnen. Norris startte tot dusver achttien keer van pole.
"Deze verlenging geeft ons vertrouwen in de richting die we samen willen inslaan," zei teambaas Andrea Stella van McLaren. "Met hem en Oscar Piastri vormen we een van de meest eensgezinde teams in de Formule 1."
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