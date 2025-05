Roglic twijfelt of hij zestiende rit Giro uitrijdt

PIAZZOLA SUL BRENTA (ANP/BELGA) - Wielrenner Primoz Roglic is dinsdag met veel twijfels begonnen aan de derde week van de Ronde van Italië. De Sloveen heeft na drie valpartijen pijn en weet niet of hij de zestiende etappe kan uitrijden.

"Ik probeer het gewoon", zei hij bij de start in Piazzola sul Brenta. "Als ik zie dat het lukt, dan rij ik verder. Gisteren kon ik nog niet eens normaal fietsen. Ik ben aan het overleven."

De 35-jarige Roglic was als topfavoriet in de Ronde van Italië gestart. Hij won de Giro in 2023 en heeft ook al vier eindzeges in de Vuelta op zijn naam staan. Een goede klassering heeft hij nu uit zijn hoofd gezet. "Dat is niet meer realistisch, denk ik."

De zestiende etappe is een zware bergrit en de weersomstandigheden zijn slecht.