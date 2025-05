Britse anti-islamactivist Tommy Robinson vrijgelaten

LONDEN (ANP) - De prominente Britse anti-islamactivist Tommy Robinson is vervroegd vrijgelaten uit een gevangenis in Zuid-Engeland, berichten media in het land. Hij kreeg in oktober vorig jaar achttien maanden celstraf voor minachting van het hof.

Robinson hield zich herhaaldelijk niet aan een gerechtelijk bevel uit 2021 dat lasterlijke beweringen over een Syrische vluchteling verbood. De Syriër kreeg in datzelfde jaar van de rechter een schadevergoeding van 100.000 pond (bijna 120.000 euro) toegewezen. Robinson was eerder in andere zaken veroordeeld voor minachting van het hof.

Het lukte Robinson, wiens echte naam Stephen Yaxley-Lennon is, een week geleden vervroegde vrijlating te regelen. Hij heeft volgens de rechtbank in Londen verzekerd dat hij zich in de toekomst aan het gerechtelijk bevel zal houden. De rechter merkte wel op dat Robinson geen spijt betoonde en waarschuwde dat de activist tot twee jaar celstraf kan krijgen als hij het bevel opnieuw overtreedt.