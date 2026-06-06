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Rolstoeltennisster De Groot wint voor zesde keer Roland Garros

Sport
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 13:30
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PARIJS (ANP) - Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de zesde keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Française Ksenia Chasteau met duidelijk verschil: 6-1 6-0. De partij duurde slechts 48 minuten.
De als vierde geplaatste De Groot staat nu op 24 grandslamtitels. De 23e titel behaalde ze twee jaar geleden op Wimbledon. De Groot onderging vervolgens een heupoperatie. Vorig jaar werd ze bij haar rentree op een groot toernooi in de eerste ronde direct uitgeschakeld op Roland Garros.
Eerder won De Groot het grandslamtoernooi in Parijs in 2019, 2021, 2022, 2023 en 2024.
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