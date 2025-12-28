Van de Bunt vindt het prima om de verrassing van het OKT te zijn

HEERENVEEN (ANP) - Stijn van de Bunt heeft na de verrassing op de 5000 meter met de zege op de 10 kilometer zijn tweede olympische startbewijs binnengehaald. Dat de 21-jarige schaatser van Team IKO X2O daarmee de verrassing van het OKT is, zegt hij zich wel te beseffen. "Ik vind dat prima", reageerde hij nadat hij zijn persoonlijk record op de 10 kilometer met 12.36,35 met bijna 18 seconden had verbeterd.

Van de Bunt vertelde dat zijn telefoon vastliep na zijn zege van twee dagen eerder, "omdat er heel veel meldingen binnenkwamen". "Ik had mijn telefoon op niet-storen gezet. Toen ik die stand eraf haalde, kwam alles in één keer binnen en ging hij helemaal op zwart", vertelde hij.

Van zijn 10 kilometer was hij niet zo verrast. "Dat ik een goede tijd zou rijden had ik verwacht, maar dat ik zo dicht op het Nederlands record zou zitten niet. Ik hoorde achteraf dat ik er net boven zat, maar ik was daar niet echt mee bezig. Ik had ook geen tijden opgezocht."

Lange afstanden

Hij had zichzelf ook voorgenomen de 10 kilometer te winnen om zo ploeggenoot Sebas Diniz te helpen, die eerder als tweede was geëindigd op de 500 meter. De sprinter is er voor een olympisch startbewijs afhankelijk van dat schaatsers zich op meerdere afstanden plaatsen. "Dat bracht extra motivatie en ook een klein beetje druk, maar dat vond ik ook wel lekker. Ik zou echt heel trots zijn als ik deze zou winnen en zo Sebas kan helpen."

Met de tijden die Van de Bunt heeft geschaatst op het OKT is hij momenteel Nederlands hoop voor de lange afstanden in Milaan. "Dat is me net ook gevraagd, ik wil die rol graag vervullen en vind ook dat ik daaraan moet voldoen."