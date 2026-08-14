Routinier Bonevacia trots na mogelijk laatste EK-optreden

BIRMINGHAM (ANP) - Liemarvin Bonevacia is bezig aan zijn afscheidsjaar en hij glom van trots na mogelijk zijn allerlaatste optreden op een EK atletiek. De 37-jarige routinier was startloper in de estafetteploeg van de mannen die zich op de EK in Birmingham plaatste voor de finale van de 4x400 meter.

"Ik heb er geen woorden voor hoe mooi het was om hier te staan. Ik heb 200 procent gegeven en voel nu zoveel blijdschap dat we die finale hebben gehaald", zei Bonevacia na de winst in de serie, samen met Eugene Omalla, Daan Kneppers en Jonas Phijffers.

Het is mogelijk dat Bonevacia zondag ook nog de finale mag lopen, maar dat is allerminst een zekerheid. Bondscoach Laurent Meuwly heeft snelle jongens als Keenan Blake en Terrence Agard nog achter de hand. "Het is aan de coach. Als hij zegt let's go, dan ben ik er klaar voor. Maar als dit mijn inzet is geweest op het toernooi, dan is dat goed. Ik wil dat we als team Nederland aan de eerste EK-medaille op de 4x400 meter helpen", aldus de atleet.