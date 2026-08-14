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Recordaantal natuurbranden in Engeland en Wales

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 15:25
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LONDEN (ANP/RTR) - Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar, en brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het einde van het bosbrandseizoen nog niet in zicht is.
"Het is pas half augustus en het natuurbrandseizoen lijkt op dit moment tot ver in november door te lopen", aldus Garrigan. "We verwachten dan ook dat dit niet alleen een recordjaar wordt, maar dat het aantal natuurbranden ook veel hoger zal liggen dan in voorgaande jaren." Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand.
Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van de plaats Stourbridge, in de buurt van Birmingham, zijn inwoners geëvacueerd. Meerdere brandweerlieden zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder meer vanwege het inademen van rook.
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