Rozetruidrager Pedersen tot einde carrière bij Lidl-Trek

WATERLOO (ANP) - Mads Pedersen heeft zijn contract bij wielerploeg Lidl-Trek voor onbepaalde tijd verlengd tot het einde van zijn carrière. Dat meldt het team van de 29-jarige Deen die momenteel de roze trui draagt in de Giro d'Italia.

Pedersen komt sinds 2017 uit voor de ploeg die toen nog Trek-Segafredo heette. Hij werd in 2019 wereldkampioen op de weg en won twee etappes in de Tour de France, drie in de Giro en drie in de Vuelta. Dit voorjaar won hij voor de derde keer Gent-Wevelgem.

"Het besluit om tot het einde van mijn carrière bij Lidl-Trek te blijven was voor mij heel gemakkelijk", laat Pedersen via de ploeg weten. "Iedere keer als het tijd was om mijn contract te verlengen, was die keuze snel gemaakt."

Pedersen wil vooral nog een van de vijf monumenten van het wielerseizoen winnen. "Ik vecht daar hard voor en met de hulp van dit team is dat haalbaar in de komende jaren. Daarnaast wil ik gewoon zo veel mogelijk winnen."