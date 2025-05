Nieuwe studie ontkracht hardnekkige complottheorieën over 5G

Al sinds de komst van mobiele netwerken gaan er wilde verhalen rond over de schadelijkheid van straling. En met de uitrol van 5G is het complotdenken pas echt op stoom gekomen. Van hersenspoelende zendmasten tot vaccins vol microchips: de fantasie kent geen grenzen. Een nieuwe studie van de Duitse Constructor University zet nu wederom een dikke streep door al die onzin.

De onderzoekers wilden wetenschappelijk onderbouwen wat eerdere studies ook al aantoonden: 5G-straling is niet gevaarlijk voor de menselijke gezondheid. In hun experimenten stelden ze menselijke huidcellen, fibroblasten en keratinocyten, bloot aan elektromagnetische straling met frequenties van 27 en 40,5 gigahertz. Dat zijn waarden die horen bij zowel het huidige als toekomstige 5G-verkeer.

Geen genetische schade, geen geheime chip

Belangrijk is dat deze straling niet diep in het lichaam doordringt. Slechts een paar millimeter van de huid wordt bereikt. Toch gingen de onderzoekers een stap verder: ze gebruikten blootstellingsniveaus die tot tien keer boven de aanbevolen limieten lagen, en onderzochten zowel korte als langere blootstellingstijden (2 en 48 uur).

De resultaten waren glashelder. Zelfs bij extreme blootstelling vonden de onderzoekers geen enkele verandering in het genetisch materiaal van de cellen. Ook de epigenetische activiteit, die genen aan- of uitzet, bleef onaangetast. De technieken die gebruikt werden, waaronder whole-genome RNA-sequencing en methylatie-analyse, behoren tot de meest nauwkeurige die momenteel beschikbaar zijn.

Dat maakt deze studie uniek: het is de eerste die deze geavanceerde methoden toepast op het effect van 5G-straling. Eerdere onderzoeken die wél effecten claimden, hadden een belangrijk probleem: ze controleerden de temperatuur niet goed. En bij sterke elektromagnetische velden kan opwarming leiden tot misleidende resultaten. In deze nieuwe studie werd dit heel goed in de gaten gehouden.

Complottheorieën blijven bestaan

De onderzoekers hopen dat hun bevindingen een einde maken aan de speculaties over ‘niet-thermische’ biologische effecten van 5G. Maar ze zijn zich ervan bewust dat wetenschap en feiten vaak geen vat hebben op complottheorieën. Wie gelooft in 5G-microchips in coronavaccins, zal zich waarschijnlijk niet snel laten overtuigen door een wetenschappelijk artikel, hoe gedegen ook.