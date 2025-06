Rueda boekt bij TT zesde zege in voortijdig afgevlagde race Moto3

ASSEN (ANP) - De Spaanse wegracer José Antonio Rueda heeft bij de TT van Assen de race in de Moto3 gewonnen. Hij boekte al zijn zesde zege van het seizoen en verstevigde zijn leidende positie in het wereldkampioenschap van de lichtste motorklasse. De tweede plaats was voor de Spanjaard David Muñoz, de Argentijn Valentin Perrone eindigde als derde.

Muñoz ging na twintig ronden als eerste over de finish, maar kort daarvoor was de rode vlag uitgegaan en de race afgevlagd vanwege een zware crash in de voorlaatste ronde. Het betekende dat de doorkomst na negentien ronden als eindstand werd aangehouden.

Grootste slachtoffer van de val was de Italiaan Luca Lunetta. Hij werd naar de medische post afgevoerd omdat een andere coureur over hem heen reed. Ook de Japanner Taiyo Furusato was betrokken bij de crash en had medische behandeling nodig.