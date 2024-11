Eerste officiële vorst in De Bilt

HOUTEN (ANP) - De eerste officiële vorst van dit najaar is gemeten. In De Bilt daalde het kwik aan het begin van de donderdagavond naar -0,3 graden, meldt Weeronline.

De eerste vorst is daarmee relatief laat, zegt het weerbureau, want gemiddeld komt de temperatuur in De Bilt al op 3 november voor het eerst onder nul. De laatste keer dit jaar dat het in De Bilt vroor was op 23 april met -1,9 graden.

Ook elders in het land vriest het. Het koudst is het in Eindhoven met -2,5 graden.

Op 15 oktober kwam het al tot de eerste lokale vorst van het najaar. De primeur was voor het weerstation Eelde met -0,8 graden.