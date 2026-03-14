Russell geniet van 'karten' in nieuwe Formule 1-auto's

SHANGHAI (ANP) - George Russell vindt dat de Formule 1 door de nieuwe motor- en chassisregels veel wegheeft van karten. Dat zei de Brit van Mercedes na zijn zege in de sprintrace bij de Grote Prijs van China in Shanghai. "Er gebeurt van alles, maar dat maakt het juist leuk", zei Russell na afloop.

Hij duelleerde de eerste ronden in de korte race op het circuit van Shanghai met Lewis Hamilton van Ferrari. De twee gebruikten herhaaldelijk de knoppen om extra snelheid te halen uit de batterij om elkaar in te halen. "Het voelt aan als een kartrace, zoals we vroeger als jongens reden. Ik kan me niet herinneren dat de Formule 1 ooit zo was, met drie of vier auto's die om dezelfde positie vechten."

Russell is een van de weinige coureurs die geniet van de nieuwe auto's, Max Verstappen is een uitgesproken criticus en ook Carlos Sainz van Williams vindt het niks. "Het is kunstmatig, niet echt inhalen zoals dat hoort in de Formule 1."