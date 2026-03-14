Palestijnse groep Hamas vraagt Iran geen Golfstaten te bestoken

TEHERAN/GAZA (ANP/DPA) - De Palestijnse beweging Hamas heeft Iran gevraagd op te houden met luchtaanvallen op de Arabische buurlanden. Hamas heeft zeer nauwe betrekkingen met de Golfstaat Qatar en is lang door Iran gesteund. Qatar is een van de Golfstaten die Iran aanvalt, waar de VS de grootste luchtmachtbasis in de regio hebben.

"De broeders in Iran" hebben het recht zich te verdedigen tegen de Amerikaans-Israëlische agressie, maar moeten ophouden met de aanvallen op de buurlanden, vindt Hamas. De landen in de betrokken regio moeten "samenwerken om de agressie te stoppen en de broederlijke onderlinge betrekkingen te handhaven".

De olierijke Golfstaten hebben al lange tijd nauwe relaties met de VS, vooral op het gebied van olie en militaire zaken. De VS hebben meerdere bases in de regio of gebruiken bases van die staten. Ze verkopen ook veel wapens aan de Golfstaten.