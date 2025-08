Brandbestrijders Frankrijk melden succes, maar vuur woedt verder

RIBAUTE/NARBONNE (ANP) - De grote bosbrand in het Zuid-Franse departement Aude breidt zich verder uit, mede door het droge hete weer en harde wind. Maar in de gemeente waar de brand dinsdagmiddag is begonnen, Ribaute, meldt de burgemeester dat de brandbestrijders de brand meester zijn.

De brand heeft zich snel naar het zuidoosten verplaatst. De brandweer meent dat die bij de autosnelweg A9 tot staan is gebracht. Dat is vlak bij de kust waar in La Palme campings werden ontruimd.

De autosnelweg A9 die Narbonne met de Spaanse grens verbindt, is tijdelijk gesloten. De chef civiele veiligheid Julien Marion prees de bijna 2000 mensen die betrokken zijn bij het blussen als "heldhaftige brandweerlieden". Brandweerchef Christophe Magny zei dat de brand vijftien gemeenten en 130 vierkante kilometer heeft getroffen.

De regering heeft ook militairen naar de streek gestuurd om te helpen blussen, melden Franse media. Premier François Bayrou bezoekt samen met enkele ministers de streek woensdag.