Russische tennisster Kasatkina komt voortaan uit voor Australië

MELBOURNE (ANP/Belga) - Tennisster Daria Kasatkina speelt voortaan onder Australische vlag, zo maakte ze zaterdag bekend op Instagram. De 27-jarige geboren Russische is de nummer 12 van de wereldranglijst.

"Ik ben blij dat ik kan melden dat mijn aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning is goedgekeurd door de Australische overheid", schrijft Kasatkina. "Ik hou van Australië en ik voel me hier helemaal thuis. Ik vind het geweldig in Melbourne en kijk ernaar uit om van deze stad mijn definitieve thuis te maken. Vanaf heden zal ik als tennisster Australië, mijn nieuwe thuisland, vertegenwoordigen."

De tennisster liet zich al meermaals kritisch uit over haar geboorteland in de oorlog met Oekraïne en de Russische houding met betrekking tot rechten voor lhbtiq+'ers. Kasatkina maakte zelf in 2022 bekend een vriendin te hebben. De tennisster sloeg afgelopen zomer de uitnodiging van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) af om onder neutrale vlag deel te nemen aan de Spelen van Parijs.