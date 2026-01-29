Amerikaans chemieconcern Dow schrapt 4500 banen

Het Amerikaanse chemieconcern Dow schrapt 4500 banen om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en de kosten te drukken. Daarbij wil het bedrijf sterker inzetten op AI en automatisering.

De maatregel moet op korte termijn minstens 2 miljard dollar extra operationele winst opleveren, meldde Dow donderdag in een verklaring. De eenmalige kosten van de reorganisatie bedragen naar verwachting 1,1 tot 1,5 miljard dollar. De ontslagvergoedingen kunnen oplopen tot 800 miljoen dollar.

"Dit zal de maatregelen die we al hebben genomen om de aanhoudende dip en structurele uitdagingen in de sector aan te pakken verder versnellen", zegt Dow-topman Jim Fitterling. Het concern heeft ongeveer 35.000 mensen in dienst.

Waar de ontslagen precies gaan vallen, is nog niet bekend. Dow heeft ook een vestiging in Terneuzen. Bij een eerdere reorganisatie vorig jaar schrapte Dow 132 banen in Nederland. Wereldwijd verdwenen toen 1500 banen.