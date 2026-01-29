ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaans chemieconcern Dow schrapt 4500 banen

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 13:40
bijgewerkt om donderdag, 29 januari 2026 om 13:43
anp290126165 1
Het Amerikaanse chemieconcern Dow schrapt 4500 banen om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en de kosten te drukken. Daarbij wil het bedrijf sterker inzetten op AI en automatisering.
De maatregel moet op korte termijn minstens 2 miljard dollar extra operationele winst opleveren, meldde Dow donderdag in een verklaring. De eenmalige kosten van de reorganisatie bedragen naar verwachting 1,1 tot 1,5 miljard dollar. De ontslagvergoedingen kunnen oplopen tot 800 miljoen dollar.
"Dit zal de maatregelen die we al hebben genomen om de aanhoudende dip en structurele uitdagingen in de sector aan te pakken verder versnellen", zegt Dow-topman Jim Fitterling. Het concern heeft ongeveer 35.000 mensen in dienst.
Waar de ontslagen precies gaan vallen, is nog niet bekend. Dow heeft ook een vestiging in Terneuzen. Bij een eerdere reorganisatie vorig jaar schrapte Dow 132 banen in Nederland. Wereldwijd verdwenen toen 1500 banen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

Loading