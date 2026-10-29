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Rybakina wint in Tokio en blijft dit jaar tennisranglijst leiden

Sport
door anp
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TOKIO (ANP) - Elena Rybakina heeft de kwartfinale bereikt van het tennistoernooi van Tokio. De nummer één van de wereldranglijst uit Kazachstan won in twee sets van haar landgenote Joelia Poetintseva: 6-2 6-3.
Rybakina sluit door haar zege het jaar af als aanvoerster van de wereldranglijst. Ze is de komende maanden niet meer te achterhalen door haar concurrenten. Aryna Sabalenka uit Belarus is op dit moment op gepaste afstand de nummer 2 van de wereld.
Vanaf volgende week sluiten de beste tennissters het seizoen af tijdens de WTA Finals in Indian Wells.
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