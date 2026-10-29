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Mentale problemen jongeren houden jaren na corona aan

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De mentale gezondheid van jongeren tussen de 16 en 25 jaar is nog niet hersteld van de coronapandemie. Het aandeel jongeren met suïcidegedachten steeg in korte tijd van 9 procent in december 2021 naar 17 procent in maart 2022 en bleef tot eind 2025 verhoogd. Dat blijkt uit vijf jaar onderzoek van vijf gezondheidsorganisaties, waaronder het RIVM en Nivel.
Volgens de onderzoekers heeft corona de bestaande druk om te presteren en de mentale problemen onder jongeren verergerd. Vooral lhbtiqia+-jongeren en jongeren met geldzorgen en gezondheidsklachten lopen extra risico.
De onderzoekers willen dat mentale klachten makkelijker bespreekbaar worden, zonder dat ze meteen als ziekte worden gezien. Tijdens crises moet de overheid naast cijfers en regels aandacht hebben voor emoties en persoonlijke verhalen. Verder adviseren de onderzoekers om de mentale gezondheid voor, tijdens en na een crisis te blijven volgen.
Het rapport wordt donderdag aangeboden aan minister Sophie Hermans van Volksgezondheid.
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