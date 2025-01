Von der Leyen hamert in Davos op belang 'Parijs' en band met VS

DAVOS (ANP) - Het Parijs-klimaatakkoord is de "beste hoop voor de hele mensheid", zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie een dag nadat president Donald Trump de VS juist terugtrok uit dat verdrag. In haar eerste speech sinds de inauguratie van Trump op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos, hamert Von der Leyen ook op het belang van samenwerking met de Amerikanen.

Von der Leyen benadrukt dat 3,5 miljoen Amerikanen in de Verenigde Staten voor Europese bedrijven werken en dat het handelsvolume tussen de VS en Europa 1,5 biljoen euro bedraagt. "Er staat veel op het spel voor beide partijen. Dus onze eerste prioriteit is om vroeg in actie te komen, gezamenlijke belangen te bespreken, en klaar te staan om te onderhandelen." Daarbij zal Europa zich pragmatisch opstellen, "maar we blijven altijd bij onze principes. Om onze belangen en waarden te beschermen. Dat is de Europese manier."

De herverkiezing van Trump volgde op een campagne waarin hij extra importheffingen aankondigde. Europa maakt zich ook op voor meer geopolitieke spanningen, onder meer met China, vanwege de opstelling die van Trumps regering wordt verwacht.

Parijs-akkoord

Tussen de flinke reeks decreten die de president vlak na zijn inauguratie op maandag tekende, zat ook het besluit om zich terug te trekken uit het Parijs-akkoord. In het in 2015 gesloten akkoord werd afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Trump zet juist meer in op olie- en gasboringen. "Alle continenten zullen hun transitie naar klimaatneutraliteit versnellen", zei Von der Leyen daarover.

In haar speech ging Von der Leyen ook uitgebreid in op de rol van Europa op het wereldtoneel. Ze keek ook alvast vooruit naar de plannen waarmee de Europese Commissie de komende tijd komt om innovatie en economische groei aan te jagen. De voorzitter sprak van "een gezamenlijk plan voor decarbonisatie en concurrentievermogen". Ze wil de toegang tot kapitaal voor ondernemers verbeteren, de regels voor het bedrijfsleven veel meer gelijktrekken in de Europese Unie en veel meer investeren in groene technologieën.