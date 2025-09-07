Uitslaande brand aan Rond Deel in Brabantse Bladel

BLADEL (ANP) - Aan Rond Deel in het Brabantse Bladel is een uitslaande brand uitgebroken. De brandweer heeft veel materieel ingezet om de brand te bestrijden. Er zijn meerdere eenheden van de brandweer opgeroepen om branduitbreiding naar andere bouwdelen te voorkomen.

Om voldoende bluswater te hebben is een watertransportsysteem opgebouwd en worden watercontainers ingezet. Ook zijn er twee hoogwerkers op de plek om vanaf hoogte te kunnen blussen.

Er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert uit de rook te blijven en deuren en ramen bij overlast te sluiten.