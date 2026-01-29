ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sabalenka voor vierde jaar op rij naar finale Australian Open

Sport
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 11:11
anp290126141 1
MELBOURNE (ANP) - Aryna Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de Australian Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst uit Belarus won in de halve finale afgetekend in twee sets van de Oekraïense Elina Svitolina: 6-2 6-3. De partij in de Rod Laver Arena duurde niet langer dan 1 uur en 16 minuten.
Sabalenka won de Australian Open in 2023 en 2024, maar verloor vorig jaar de finale van de Amerikaanse Madison Keys. De 27-jarige tennisster won in haar carrière ook twee keer de US Open. Ze komt in de finale van het grandslamtoernooi in Melbourne tegenover de winnares uit de andere halve finale te staan. Die gaat later donderdag tussen de als zesde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula en de als vijfde ingeschaalde Elena Rybakina uit Kazachstan.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

prd-front-5161535-1-600x600

Melatonine: het 'natuurlijke' slaapmiddel dat minder onschuldig is dan je denkt

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

Loading