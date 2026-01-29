Sabalenka voor vierde jaar op rij naar finale Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Aryna Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de Australian Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst uit Belarus won in de halve finale afgetekend in twee sets van de Oekraïense Elina Svitolina: 6-2 6-3. De partij in de Rod Laver Arena duurde niet langer dan 1 uur en 16 minuten.

Sabalenka won de Australian Open in 2023 en 2024, maar verloor vorig jaar de finale van de Amerikaanse Madison Keys. De 27-jarige tennisster won in haar carrière ook twee keer de US Open. Ze komt in de finale van het grandslamtoernooi in Melbourne tegenover de winnares uit de andere halve finale te staan. Die gaat later donderdag tussen de als zesde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula en de als vijfde ingeschaalde Elena Rybakina uit Kazachstan.