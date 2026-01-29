ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Weel: Iraanse Garde op terroristenlijst zetten is belangrijk

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 11:32
anp290126144 1
BRUSSEL (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) heeft er goede hoop op dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken donderdag ermee instemmen de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) op de Europese terrorismelijst te zetten. Met het dodelijke geweld tegen Iraanse demonstranten heeft het Iraanse regime "een behoorlijke grens" overschreden, zei hij voor het begin van de vergadering met zijn EU-collega's. Het is belangrijk om de ruggengraat van de Iraanse overheid als terroristische organisatie te beschouwen, zei hij in Brussel.
Als de IRG op de Europese terroristenlijst komt, heeft dat grote gevolgen, zei Van Weel. De leden ervan kunnen onder meer niet meer naar de EU reizen en geen zaken meer doen met de EU.
Nederland en andere EU-landen hebben wel zorgen over de diplomatieke contacten die mogelijk ophouden, erkent Van Weel. Maar gezien het "beestachtige geweld waarbij vreedzame demonstranten gewoon in hele grote getalen zijn neergemaaid en zijn afgeslacht, kun je niet niets doen."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

prd-front-5161535-1-600x600

Melatonine: het 'natuurlijke' slaapmiddel dat minder onschuldig is dan je denkt

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

Loading