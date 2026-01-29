Van Weel: Iraanse Garde op terroristenlijst zetten is belangrijk

BRUSSEL (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) heeft er goede hoop op dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken donderdag ermee instemmen de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) op de Europese terrorismelijst te zetten. Met het dodelijke geweld tegen Iraanse demonstranten heeft het Iraanse regime "een behoorlijke grens" overschreden, zei hij voor het begin van de vergadering met zijn EU-collega's. Het is belangrijk om de ruggengraat van de Iraanse overheid als terroristische organisatie te beschouwen, zei hij in Brussel.

Als de IRG op de Europese terroristenlijst komt, heeft dat grote gevolgen, zei Van Weel. De leden ervan kunnen onder meer niet meer naar de EU reizen en geen zaken meer doen met de EU.

Nederland en andere EU-landen hebben wel zorgen over de diplomatieke contacten die mogelijk ophouden, erkent Van Weel. Maar gezien het "beestachtige geweld waarbij vreedzame demonstranten gewoon in hele grote getalen zijn neergemaaid en zijn afgeslacht, kun je niet niets doen."