Israel verbreekt wapenstilstand. "Doodvonnis voor gijzelaars'

Israël de wapenstilstand heeft de wapenstilstand in Gaza eenzijdig beëindigd. Deze stap heeft gevolgen voor de gijzelaars in het Palestijnse gebied, meldt Hamas. Het Israëlische leger begon in de nacht van maandag op dinsdag met luchtaanvallen op de Gazastrook. Daarbij vielen volgens de Palestijnse autoriteiten meerdere doden.

Israël laat weten de luchtaanvallen te zijn begonnen omdat Hamas weigerde de gijzelaars vrij te laten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger daarom opdracht gegeven in actie te komen in de enclave.

De eerste fase van de wapenstilstand tussen Hamas en Israël liep na zes weken af zonder dat de tweede fase inging.

. Een hooggeplaatste functionaris binnen Hamas liet aan persbureau AFP weten dat "de beslissing van Netanyahu om de oorlog weer te beginnen het doodvonnis voor de gijzelaars betekent".

Volgens de functionaris start Netanyahu de gevechten in de Gazastrook weer op als een "politieke reddingsboei" om af te leiden van interne crises.

Er zitten volgens de laatste tellingen nog 59 gijzelaars vast in de Gazastrook. Volgens Israël zijn 24 van hen nog in leven. De Israëlische aanvallen hebben gevolgen voor hen, aldus Hamas.