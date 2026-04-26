Lavreysen wint sprint bij wereldbeker in Maleisië

NILAI (ANP) - Harrie Lavreysen heeft bij de wereldbeker in het Maleisische Nilai het sprinttoernooi gewonnen. De regerend olympisch kampioen was in de finale in twee heats te sterk voor Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago.

Voor Lavreysen was het de eerste zege van dit wereldbekerweekend. Hij eindigde als tweede op de keirin en met Roy van den Berg en Tijmen van Loon als derde op de teamsprint. Een week eerder, bij de wereldbeker in Hongkong, werd Lavreysen al in de kwartfinales van de sprint uitgeschakeld.

Lorena Wiebes moest genoegen nemen met zilver op het omnium. De regerend wereldkampioen op het omnium was de beste op de scratch en de afvalkoers, maar eindigde slechts als twaalfde op de temporace. Met haar tweede plaats in de laatste sprint van de puntenkoers kwam ze 5 punten tekort om Anita Stenberg uit Noorwegen van de zege te houden.

Yanne Dorenbos en Vincent Hoppezak reden op de koppelkoers naar het brons. Hetty van de Wouw eindigde als vijfde op de keirin.