Schaatser Bergsma wint klassement massastart, zege voor Jilek

INZELL (ANP) - Jorrit Bergsma heeft het eindklassement van de wereldbeker op de massastart dit seizoen gewonnen. De zege in de laatste wedstrijd in het Duitse Inzell ging naar Metodej Jilek uit Tsjechië. Die voltooide een lange solo en bleef het peloton voor. Mathieu Belloir uit Frankrijk werd tweede en Andrea Giovannini uit Italië derde.

Bergsma eindigde als elfde. Dat was voldoende voor de 39-jarige schaatser om de leiding in het klassement te behouden voor Giovannini en de Belg Bart Swings.

Stijn van de Bunt reed voor het eerst in de massastart in de wereldbeker. In een controlerende rol voor Bergsma eindigde hij als negentiende.