ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schaatser Bergsma wint klassement massastart, zege voor Jilek

Sport
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 16:06
anp250126081 1
INZELL (ANP) - Jorrit Bergsma heeft het eindklassement van de wereldbeker op de massastart dit seizoen gewonnen. De zege in de laatste wedstrijd in het Duitse Inzell ging naar Metodej Jilek uit Tsjechië. Die voltooide een lange solo en bleef het peloton voor. Mathieu Belloir uit Frankrijk werd tweede en Andrea Giovannini uit Italië derde.
Bergsma eindigde als elfde. Dat was voldoende voor de 39-jarige schaatser om de leiding in het klassement te behouden voor Giovannini en de Belg Bart Swings.
Stijn van de Bunt reed voor het eerst in de massastart in de wereldbeker. In een controlerende rol voor Bergsma eindigde hij als negentiende.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2593346507

3 manieren om je eigen rode vlaggen te herkennen, volgens een psycholoog

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

ANP-427009134

Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

Loading