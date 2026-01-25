Van der Poel wint wereldbeker na machtsvertoon in Hoogerheide

HOOGERHEIDE (ANP) - Mathieu van der Poel heeft voor eigen publiek in het Brabantse Hoogerheide ook de laatste wereldbekerwedstrijd van het veldritseizoen gewonnen. In zijn thuisrace zette de zevenvoudig wereldkampioen al in de derde ronde aan, waarna zijn concurrentie wederom het nakijken had. Van der Poel verzekerde zich zo van zijn tweede eindzege in de wereldbeker.

Nederlands kampioen Tibor Del Grosso reed op anderhalve minuut van Van der Poel naar de tweede plaats. Niels Vandeputte, hun Belgische teamgenoot bij Alpecin-Premier Tech, maakte het podium vol. Belgisch kampioen Thibau Nys, de nummer 2 van het wereldbekerklassement, moest het doen met de vierde plaats.

Van der Poel won dit seizoen alle twaalf veldritten waarin hij meedeed en is de torenhoge favoriet voor het WK van volgende week in Hulst. Daar kan de 31-jarige Nederlander voor de achtste keer wereldkampioen worden in het veldrijden. Dat zou een record betekenen, ook de Belg Erik De Vlaeminck veroverde zeven keer WK-goud.