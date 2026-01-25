ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Poel wint wereldbeker na machtsvertoon in Hoogerheide

Sport
door anp
zondag, 25 januari 2026 om 16:22
anp250126083 1
HOOGERHEIDE (ANP) - Mathieu van der Poel heeft voor eigen publiek in het Brabantse Hoogerheide ook de laatste wereldbekerwedstrijd van het veldritseizoen gewonnen. In zijn thuisrace zette de zevenvoudig wereldkampioen al in de derde ronde aan, waarna zijn concurrentie wederom het nakijken had. Van der Poel verzekerde zich zo van zijn tweede eindzege in de wereldbeker.
Nederlands kampioen Tibor Del Grosso reed op anderhalve minuut van Van der Poel naar de tweede plaats. Niels Vandeputte, hun Belgische teamgenoot bij Alpecin-Premier Tech, maakte het podium vol. Belgisch kampioen Thibau Nys, de nummer 2 van het wereldbekerklassement, moest het doen met de vierde plaats.
Van der Poel won dit seizoen alle twaalf veldritten waarin hij meedeed en is de torenhoge favoriet voor het WK van volgende week in Hulst. Daar kan de 31-jarige Nederlander voor de achtste keer wereldkampioen worden in het veldrijden. Dat zou een record betekenen, ook de Belg Erik De Vlaeminck veroverde zeven keer WK-goud.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2593346507

3 manieren om je eigen rode vlaggen te herkennen, volgens een psycholoog

images

Slaperige, slordig pratende Trump: arts ziet patroon van hersenbloeding

apaiser crises bebejpg

Viraal: Een magische truc om de driftbuien van je baby te beheersen

226355076_m

Vijf fouten die elke ‘duurzame’ automobilist nog steeds maakt

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

Loading