Schaatser De Boo heeft vrede met zilver na bijna perfecte race

MILAAN (ANP) - Jenning de Boo heeft vrede met zijn zilveren medaille op de 1000 meter bij de Olympische Spelen van Milaan. Halverwege had de 22-jarige Groninger hoop, maar hij werd in een rechtstreeks duel verslagen door de Amerikaan Jordan Stolz. "Op 600 meter wist ik dat ik een stukje voor hem lag, maar hij heeft zo'n goede slotronde, dat is moeilijk om tegenop te boksen", zei De Boo.

De Boo vond dat hij zijn plan goed had uitgevoerd. "Ik moet op 600 meter voorliggen en elke bocht aanvallen, maar in die laatste bocht kan ik bijna niet meer aanvallen omdat het mij zwart voor de ogen is geworden. Hij kan dan nog een keer aanvallen en daar wint hij het op. Ik zei een dag eerder al dat ik een perfecte race nodig had. Zo zie je maar vandaag."

Hij kon zich daarom neerleggen bij zilver. "Ik rij beter dan ik ooit heb gedaan, ondanks dat kleine missertje bij de start. En het was een pittig dagje. Ik ben blij dat ik onder die druk dit eruit heb kunnen slepen."

Afwachten

Na zijn rit moest De Boo nog even afwachten of het zilver zeker was, maar hij zag al halverwege de rit dat de Pool Damian Zurek niet aan zijn tijd kwam. Daarna moest hij wachten op Joep Wennemars, die mocht overrijden omdat hij was gehinderd. "Met een superfitte Joep was het nog spannend geworden. Maar als je net een 1000 meter hebt gereden, is het superlastig. Het is superzuur voor hem. Ik spreek Joep niet veel, maar dit gun je niemand en hem ook niet. Hij is een mede-Nederlander waar ik al jaar in jaar uit tegen rij."

De Boo vertelde dat hij vrijwel niets had meegekregen van het voorval. "Ik had mij helemaal afgesloten. Ik hoorde het pas erna. Ik heb nog weleens gehad dat iemand voor mij een hele snelle tijd reed en dat kan me beïnvloeden. Daarom heb ik besloten niet meer te kijken. Dat ging niet gemakkelijk, maar het is me wel gelukt."