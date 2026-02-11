Wall Street sluit licht lager na meevallend banenrapport

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag iets lager gesloten. Beleggers hadden onder meer aandacht voor het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit kwam naar voren dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in januari met 130.000 banen groeide. Dit is de sterkste groei in meer dan een jaar en veel meer dan economen in doorsnee hadden verwacht.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een sterk afkoelende banenmarkt kan de Amerikaanse centrale bank eerder geneigd zijn de rente verder te verlagen. Op de geldmarkten wordt volgens persbureau Bloomberg nu pas in juli op de volgende renteverlaging gerekend, in plaats van in juni.

De Dow-Jonesindex daalde 0,1 procent tot 50.121,40 punten. De brede S&P 500-index sloot nipt lager op 6941,47 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 0,2 procent naar 23.066,47 punten.

Streamingdiensten

Netflix zakte 3,1 procent. Een activistische aandeelhouder in Warner Bros. Discovery heeft er bij de raad van bestuur van dat bedrijf op aangedrongen het bod van de streamingdienst af te wijzen en een concurrerend bod van Paramount Skydance te heroverwegen. Dinsdag verhoogde Paramount Skydance zijn bod op Warner Bros. Discovery in een poging de overnamestrijd te winnen. Paramount Skydance klom 1,6 procent.

Mattel verloor 25 procent. Het speelgoedbedrijf, bekend van Barbie, Hot Wheels en Fisher-Price, kwam met tegenvallende cijfers over de belangrijke feestdagenperiode en ook met een verwachting voor een lagere winst per aandeel in 2026.

Koersbewegingen

McDonald's daalde 0,9 procent. De fastfoodketen komt naar verwachting na de slotbel op Wall Street met resultaten.

Kraft Heinz steeg 0,4 procent. De levensmiddelenproducent, die woensdag de boeken opende, heeft de plannen om in tweeën te splitsen stilgelegd. De ommekeer volgt op het aantreden van de nieuwe topman Steve Cahillane op 1 januari. Hij zei deze maatregel te hebben genomen om zich te concentreren op het versterken van de winstgevendheid.

Daarnaast publiceerden onder meer hotelketen Hilton (plus 0,4 procent), beleggingsapp Robinhood (min 8,8 procent) en taxidienst Lyft (min 17 procent) resultaten.