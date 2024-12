Schaatser De Boo op 500 meter opnieuw tweede achter Stolz

BEIJING (ANP) - Jenning de Boo heeft op de slotdag van de wereldbekerwedstrijden langebaanschaatsen in Beijing nogmaals zilver gepakt op de 500 meter. Net als vrijdag moest de 20-jarige Groninger op de kortste sprintafstand alleen zijn leeftijdsgenoot Jordan Stolz voor zich dulden. De Amerikaan, die vorige week in Nagano ook beide 500 meters won, realiseerde een tijd van 34,39. De Boo kwam tot 34,47. Het brons was voor de Zuid-Koreaan Kim Jun-ho in 34,67.

De Boo was zaterdag op de olympische schaatsbaan van Beijing ook al tweede achter Stolz op de 1000 meter.

Van de andere Nederlanders eindigden Merijn Scheperkamp (34,85) en Stefan Westenbroek (34,86) respectievelijk als negende en tiende. Sebastian Diniz had de veertiende tijd: 35,06.