Kauwgom helpt niet tegen slechte adem; deze drie tips werken volgens de tandarts wél

Hoe houden we onze mond nu écht fris? Tandarts Edwin Winkel, gespecialiseerd in halitose, weet er alles van. Hij deelt zijn tips tegen slechte adem; een onderwerp waar veel mensen vragen over hebben, maar weinigen over durven te praten.

Taboe

Dat een slechte adem een ongemakkelijk gespreksonderwerp is, verbaast Winkel allerminst. “De afgelopen 25 jaar heb ik me erin gespecialiseerd om mensen van een slechte adem af te helpen,” vertelt hij in het AD. “Ik zag zoveel misstappen in de behandeling ervan dat ik een online consultancy heb opgericht om de juiste informatie met iedereen te delen.”

Zijn gouden regel: zoek eerst naar de oorzaak. Roken of pittig eten? Die geuren kun je makkelijk thuis aanwijzen. Maar vaak ligt het probleem dieper.

Biofilm en bacteriën

Een veelvoorkomende boosdoener is slechte mondhygiëne. “Op tanden en tong ontstaat dan een biofilm vol bacteriën die zwavelgassen aanmaken. En ja, die ruik je.”

Andere oorzaken lopen uiteen van maag- en darmproblemen – “hoewel minder vaak dan men denkt” – tot genetische afwijkingen. Sommige mensen kunnen bepaalde gassen niet goed in de lever afbreken, waardoor die via de longen een weg naar buiten vinden. “Maar dat komt weinig voor,” benadrukt de 69-jarige bijzonder hoogleraar parodontologie.

Daarnaast kunnen keel-, neus- en oorproblemen stank veroorzaken. “Zo heb ik een kind gezien dat een watje in de neus had gestopt dat stank veroorzaakte.”

Wat kun je doen tegen een slechte adem?

Tackle ontstekingen

De eerste stap: laat je tanden en tandvlees controleren. “Eventuele ontstekingen aanpakken is vaak een oplossing. Besteed bij het reinigen van je tanden ook aandacht aan de tong. Met een tongschraper haal je veel van de bacteriën weg”, aldus Winkel. De rest kun je reinigen met een goede mondspoeling.

Trap niet in de kauwgommythe

Weg met die snoepjes en kauwgom, waarschuwt Winkel. “Smaak en een slechte adem hebben niets met elkaar te maken. Ik erger me rot aan reclames van snoepjes waarin wordt beweerd dat je een lekkere smaak én een frisse adem krijgt. Ik ken mensen die hierdoor zeven zakjes per dag wegwerken. Je kunt de geur er misschien eventjes mee maskeren, maar het is geen oplossing.”

Naar het ziekenhuis voor verder onderzoek

Als je mondhygiëne dik in orde is en die vieze geur toch blijft hangen, is het tijd voor extra onderzoek. “Specialisten kunnen kijken of maag- of darmproblemen mogelijk de oorzaak zijn, de genetische afdeling kan onderzoeken of er misschien een genetische afwijking is.”