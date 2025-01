Schaatser Den Hertog wint eerste marathon op Weissensee

TECHENDORF (ANP) - Schaatser Sjoerd den Hertog heeft op de Oostenrijkse Weissensee de Aart Koopmans Memorial gewonnen. De marathonschaatser van AH Zaanlander kwam na 80 kilometer solo over de finish. Wisse Slendebroek won op ruim een minuut de sprint om de tweede plaats voor Lars Woelders.

Den Hertog achterhaalde op de Weissensee de ontsnapte Crispijn Ariëns en ging er daarna alleen vandoor. Hij liep gestaag verder weg bij zijn achtervolgers.

Het is voor de 33-jarige Den Hertog de tweede keer dat hij de wedstrijd op de Weissensee wint. Dat deed hij eerder in 2019.

De Aart Koopmans Memorial is de eerste in een reeks van zes wedstrijden op natuurijs. De eerste drie vinden plaats in Oostenrijk. Het tweede deel van het programma wordt verreden in het Zweedse Lulea.